Майнеры Ethereum установили рекорд суточной добычи

Суточные заработки добытчиков Ethereum побили очередной рекорд, показатель составил 95 182 ETH, следует из данных сервиса Glassnode.

Основная доля заработков — взрывной рост комиссий в сети, примерно 85,9 % из суточного показателя приходится на комиссионную выручку. При этом рекордные доходы майнеров означают высокие комиссии за проводимые транзакции и увеличенное время выполнение операций.

Ситуацию пытаются решить с помощью решений масштабирования второго уровня — Polygon Network и Optimistic Ethereum. Однако основатель криптовалюты Виталик Бутерин уверяет, что комиссии в протоколах второго уровня все еще остаются достаточно высокими.

Эксперты указывают, что в результате обычные пользователи начинают испытывать недовольство и могут начать добычу альтернативных монет. Решить задачу должен анонсированный на 2022 год переход на алгоритм Proof-of-Stake.