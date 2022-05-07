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Майнеры Ethereum установили рекорд суточной добычи

Источник:
Cryptonews.net
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Фото: Bestpicko / Attribution License

Суточные заработки добытчиков Ethereum побили очередной рекорд, показатель составил 95 182 ETH, следует из данных сервиса Glassnode.

Основная доля заработков — взрывной рост комиссий в сети, примерно 85,9 % из суточного показателя приходится на комиссионную выручку. При этом рекордные доходы майнеров означают высокие комиссии за проводимые транзакции и увеличенное время выполнение операций.

Ситуацию пытаются решить с помощью решений масштабирования второго уровня — Polygon Network и Optimistic Ethereum. Однако основатель криптовалюты Виталик Бутерин уверяет, что комиссии в протоколах второго уровня все еще остаются достаточно высокими.

Эксперты указывают, что в результате обычные пользователи начинают испытывать недовольство и могут начать добычу альтернативных монет. Решить задачу должен анонсированный на 2022 год переход на алгоритм Proof-of-Stake.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Очаков

А Шойгу обязательно приедет, не сомневайтесь. Главное - дождитесь, быстро с Киева не убегайте.

Очаков

Хотят Куев в жертву принести.

D762

Ну а у украины - то, один "боевой" генерал уж точно есть! Это тот, что на карачках, американскому экс...

Е. Рудаков

🤣🤣🤣🤣🤣 вам мало тех кто уже пришли? 🤣