Сколько денег получат ветераны в странах бывшего СССР

Ветераны Великой Отечественной войны в странах бывшего СССР обычно получают праздничные выплаты ко Дню Победы. В России — это 10 тысяч рублей, в Казахстане — 1 миллион тенге, в Узбекистане — 15 миллионов сумов.
Президент Владимир Путин в 2019 году подписал указ о ежегодной дополнительной денежной выплате ко Дню Победы — по 10 тысяч рублей. Россия также выделяет аналогичную сумму всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Литве, Латвии и Эстонии.
В этом году Россия выплатит те же 10 тысяч рублей ветеранам, живущим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также «на освобожденных территориях Украины».
Украина в 2021 году выплачивала ветеранам к 9 Мая по 900-4000 гривен (2,4 тысячи — 11 тысяч рублей). В этом году официальный Киев пока не объявил суммы.
В некоторых странах, помимо государственной выплаты, есть и дополнительные суммы от регионов. В России — это от 5 до 15 тысяч рублей. В Казахстане в Актюбинской области ветераны получат по 2 миллиона тенге. А в Грузии, где нет общегосударственной выплаты, мэрия Тбилиси окажет финансовую помощь ветеранам Второй мировой войны в размере 1 тысячи лари.
Больше всего ветеранов Великой Отечественной войны сейчас проживают в России — 20,3 тысячи. Меньше всего в Таджикистане — осталось 59 человек.
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