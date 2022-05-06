Вышел трейлер сериала «Нулевой пациент» о ВИЧ в СССР

Сериал «Нулевой пациент» основан на реальных событиях и рассказывает о вспышке ВИЧ-инфекции в СССР. Премьера проекта запланирована на 19 мая.

В трейлере подробно показан конфликт врачей и чиновников во время вспышки ВИЧ в 1988 году в Калмыцкой АССР. Решается вопрос — найти нулевого пациента или скрывать распространение опасной инфекции.

В центре сюжета молодой врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) обнаруживает ВИЧ у нескольких своих пациентов, после чего в тайне отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его подозрения, к нему присоединяется ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), который специализируется на малоизвестной в СССР болезни.

Ключевые роли в сериале также исполнили Павел Майков, Евгений Стычкин, Елизавета Шакира, Евгения Манджиева, Сейдулла Молдаханов.

Сериал с рейтингом 18+ будет состоять из семи эпизодов. Премьера «Нулевого пациента» состоится на КиноПоиске 19 мая.