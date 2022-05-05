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Белок из сверчков будут добывать в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Samuel Levy / CC BY 3.0

Первую в Россию сверчковую ферму запустили в Новосибирске, насекомые очень богаты белком. Подобные технологии используют в разных странах мира, но в России нет ни одной автоматизированной линии.

Сверчок содержит до 75% белка, в то время как в говядине его 25%. Если перерабатывать насекомых в муку, ее можно использовать в животноводстве в качестве добавки к питанию. А также белок с высоким содержанием железа и витамина В12 эффективен и в спортивном питании для наращивания мышечной массы, сообщил «Вести. Новосибирск» директор стартапа Евгений Демидов.

Для производства одного килограмма муки потребуется три килограмма насекомых. Их выращивание обойдется в 150 рублей. Компания получила грант Фонда содействия инновациям, чтобы создать и испытать прототип фермы. Это стеллажная линия конвейерного типа с автоматическим светом и климатом, сказал Демидов.

Тестовую продукцию уже запросили несколько компаний, занимающихся спортивным питанием. По его оценкам, пробная партия будет готова в течение полугода, а на рынок компания выйдет за год.

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Экономика #Промзона #Новосибирск
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