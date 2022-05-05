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Лазарев опроверг слухи о музыкальном кризисе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Klausvienresh / CC BY-SA 4.0

Сергей Лазарев опроверг информацию СМИ о том, что он ставит творчество на паузу из-за тяжелой политической ситуации.

В среду StarHit процитировал Лазаревана тему творческой паузы. Сообщалось, что артист решил приостановить работу над альбомом и клипами, поскольку не знает, как их монетизировать.

«Это уже похоже на целенаправленную травлю! Новость о том, что я завершаю свою творческую деятельность, перестаю давать концерты и писать новый музыкальный материал, активно тиражируется в СМИ! Хочу сказать одно — не дождетесь! Концерты продолжаются, запись песен ведется», — написал артист в телеграм-канале.

После начала военной спецоперации на Украине Сергей Лазарев несколько раз менял свое отношение к происходящему. Сначала он придерживался пацифистской позиции, затем стал участников патриотических концертов. Также он удалял страницы в соцсетях, связывая это с большим негативом от поклонников, которые не поддержали артиста в его взглядах.

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