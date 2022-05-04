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Сергей Лазарев поставил творчество на паузу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Albin Olsson / CC BY-SA 4.0

Певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, объявил о паузе в музыкальной карьере из-за напряженной ситуации в мире.

«Мне очень сложно получать вдохновение в такое неспокойное время, когда вокруг столько негатива, злобы и ненависти. Очень сложно всему этому противостоять. В такие моменты хочется закрыться и никого не впускать в свой мир», — сказал Лазарев StarHit.

Певец временно остановил работу над новым альбомом и клипами. Он пояснил, что одна из причин паузы — невозможность монетизировать свое творчество.

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«Вообще, пока я (и не только я) в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты», — сказал артист.

Лазарев пообещал, что ради своих поклонников все же продолжит работать. Но сейчас ему нужна передышка, чтобы понять, в каком направлении двигаться дальше.

Сергей Лазарев стал популярен благодаря дуэту Smash! в начале 2000-х. В 2004 году он начал сольную карьеру, а в 2015 и 2019 годах представил Россию на Евровидении, оба раза заняв третье место.

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Очаков

Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

Борисенко Александр

Стыдно врачам в гос больницах за копейки работать и лечить людей.

VALGOR

Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

Disobedient

Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.