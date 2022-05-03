Россиян лишили права голоса на «Евровидении»

Россияне не смогут проголосовать за участников музыкального конкурса «Евровидение», так как в этом году Россия в мероприятии не участвует, сообщил исполнительный продюсер Клаудио Фазуло.

Россию на год отстранили от конкурса на фоне военной операции на Украине. Фазуло пояснил, что голосование на конкурсе возможно только в тех странах, представители которых участвуют в мероприятии, передает ТАСС.

После отстранения России от «Евровидения» «Первый канал», ВГТРК и Радио дом «Останкино» покинули Европейский вещательный союз. Российские вещатели назвали решение «неуместным политическим жертвоприношением».

«Евровидение» в этом году пройдет в итальянском Турине, мероприятие начнется 10 мая. Финал песенного конкурса запланирован на 14 мая.