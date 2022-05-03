Российские дилеры Lexus оказались без запчастей

Российские дилеры Lexus констатируют серьезные проблемы с запчастями и расходными материалами.

Так, по ряду дефицитных позиций на запчасти образовалась очередь из клиентов, поступления некоторых деталей ожидается только через три-четыре месяца, пишет «Московский комсомолец».

Например, серьезные проблемы наблюдаются с поставками фирменных тормозных колодок, нет оригинальных рычагов подвески. Обслуживание проводится, если клиент приезжает со своими запчастями.

Поставки запчастей к автомобилям в настоящее время фактически заморожены из-за введенных санкций и коллапса логистики. Участники рынка считают, что на перенастройку поставок уйдет минимум полгода.