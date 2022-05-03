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Байден перепутал название своей должности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления в Белом доме, перепутав название своей должности.

Глава государства заявил собравшимся, что он первый сенатор от штата Делавэр, представляя собравшимся сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон, пишет New York Post.

Байден на протяжении 36 лет был сенатором от штата Делавэр. При этом американский лидер ранее уже допускал похожие оговорки. Например, он неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом США.

Также в начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Байден является самым пожилым президентом США в истории, в этом году ему исполняется 80 лет.

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