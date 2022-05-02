Появилась идея ввести ОСАГО для электросамокатов

Комитет Совфеда предложил ввести полисы страхования для владельцев средств индивидуальной мобильности, поскольку они могут представлять опасность для пешеходов из-за отсутствия средств безопасности и значительной скорости.

МВД следует изучить вопрос о введении полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев средств индивидуальных мобильности, в числе которых скутеры и электросамокаты, приводит РИА Новости решение комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Согласно результатам анализа аварийности на дорогах, сказано в документе, средства индивидуальной мобильности могут представлять существенную опасность для водителей этих средств и для пешеходов, поскольку они не имеют эффективных средств безопасности. В комитете указали, что при этом они способны ехать на значительной скорости.

В решении комитета также предлагается МВД проработать ограничение предельной скорости средств индивидуальной мобильности, кроме того — разделить их по принципу использования в личных или коммерческих целях.

Сенаторы также предложили Минтрансу, Минпросвещения и МВД подготовить предложения по внедрению в программы обучения несовершеннолетних по безопасному поведению на дорогах специальных разделов по безопасному использованию скутеров и самокатов.

Всего за прошлый год в МВД зарегистрировали 672 аварии с участием электросамокатов и подобных устройств, этот показатель был на 68% выше данных за 2020 год. В подобных авариях всего за год погибли 20 человек, показатель год к году вырос на 185%, указали в ведомстве. В министерстве добавили, что ранения получили 704 человек, в их числе — 133 ребенка до 16 лет.