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Появилась идея ввести ОСАГО для электросамокатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Комитет Совфеда предложил ввести полисы страхования для владельцев средств индивидуальной мобильности, поскольку они могут представлять опасность для пешеходов из-за отсутствия средств безопасности и значительной скорости.

МВД следует изучить вопрос о введении полисов обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев средств индивидуальных мобильности, в числе которых скутеры и электросамокаты, приводит РИА Новости решение комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Согласно результатам анализа аварийности на дорогах, сказано в документе, средства индивидуальной мобильности могут представлять существенную опасность для водителей этих средств и для пешеходов, поскольку они не имеют эффективных средств безопасности. В комитете указали, что при этом они способны ехать на значительной скорости.

В решении комитета также предлагается МВД проработать ограничение предельной скорости средств индивидуальной мобильности, кроме того — разделить их по принципу использования в личных или коммерческих целях.

Сенаторы также предложили Минтрансу, Минпросвещения и МВД подготовить предложения по внедрению в программы обучения несовершеннолетних по безопасному поведению на дорогах специальных разделов по безопасному использованию скутеров и самокатов.

Всего за прошлый год в МВД зарегистрировали 672 аварии с участием электросамокатов и подобных устройств, этот показатель был на 68% выше данных за 2020 год. В подобных авариях всего за год погибли 20 человек, показатель год к году вырос на 185%, указали в ведомстве. В министерстве добавили, что ранения получили 704 человек, в их числе — 133 ребенка до 16 лет.

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Топ комментариев

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???

slavaynin

Будут сидеть и дуться как мышь на крупу)

karuto

Не глупее, но когда уровень жизни падает, а подачек от США нет, надо задуматься.