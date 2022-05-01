Аня Покров смогла выбить сильного участника из шоу «Звезды в Африке 2»

Блогер Аня Покров смогла выбить из шоу «Звезды в Африке 2» сильного соперника, в проекте осталось больше девушек, чем парней.

В шоу остались всего шестеро участников: Вячеслав Чепурченко, Валя Карнавал, Олег Верещагин, Анатолий Цой, Каролина Севастьянова и Аня Покров.

Добывать еду отправились Цой и Покров. Они были не очень быстрыми и смогли добыть только одну порцию еды на всех. Это привело к тому, что за них проголосовали остальные. И ребята отправились на испытание на выбывание из шоу.

Цой и Покров ели всякие мерзкие блюда. Кто больше съест, тот и выиграл. В итоге после взвешивания выяснилось, что больше граммов за время испытания прибавила Покров. Цой покинул шоу. В проекте остались три девушки и два парня.