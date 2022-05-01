Медведев поздравил россиян с праздниками и нарисовал букву Z

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 Мая и приближающимся Днем Победы в видеоролике, опубликовано в его телеграм-канале
Медведев в течение почти минутного ролика не произнес ни слова. На видео он красным маркером на белой доске написал «С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!» Ниже Медведев выводит большую латинскую букву Z — одним из российской армии союзных сил в специальной военной операции на Украине.
Первого мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. Приуроченные к нему праздничные дни в этом году продлятся 1-3 мая. Вторая часть майских праздников придется на 7-10 мая по случаю отмечаемого 9 мая Дня Победы в Великой Отечественной войне.
DisobedientТаких как эйдельман лучше всех себе заберите, пусть ваших детей учат и воспитывают. А то наших деток...
DisobedientДа это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...
karutoГермания должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.
VALGORОх и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???