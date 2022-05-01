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Медведев поздравил россиян с праздниками и нарисовал букву Z

Источник:
Sibnet.ru
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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 Мая и приближающимся Днем Победы в видеоролике, опубликовано в его телеграм-канале

Медведев в течение почти минутного ролика не произнес ни слова. На видео он красным маркером на белой доске написал «С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!» Ниже Медведев выводит большую латинскую букву Z — одним из российской армии союзных сил в специальной военной операции на Украине.


Первого мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. Приуроченные к нему праздничные дни в этом году продлятся 1-3 мая. Вторая часть майских праздников придется на 7-10 мая по случаю отмечаемого 9 мая Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

Disobedient

Таких как эйдельман лучше всех себе заберите, пусть ваших детей учат и воспитывают. А то наших деток...

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

karuto

Германия должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???