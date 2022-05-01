Медведев поздравил россиян с праздниками и нарисовал букву Z

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с 1 Мая и приближающимся Днем Победы в видеоролике, опубликовано в его телеграм-канале

Медведев в течение почти минутного ролика не произнес ни слова. На видео он красным маркером на белой доске написал «С 1 Мая и приближающимся Днем Победы!» Ниже Медведев выводит большую латинскую букву Z — одним из российской армии союзных сил в специальной военной операции на Украине.

Первого мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. Приуроченные к нему праздничные дни в этом году продлятся 1-3 мая. Вторая часть майских праздников придется на 7-10 мая по случаю отмечаемого 9 мая Дня Победы в Великой Отечественной войне.