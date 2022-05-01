Диетолог перечислила правила употребления шоколада

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала, как получить удовольствие от шоколада, не навредив при этом ни фигуре, ни здоровью.

Первое правило — выбирайте шоколад без добавок. Каждый дополнительный ингредиент — орехи, изюм, крошки печенья или вафель — это богатый источник лишних калорий, сказала Денисов в интервью АиФ.

Правило второе — полезен горький шоколад, содержание какао в котором не менее 70%. Тогда вы действительно насытите организм антиоксидантами, витаминами группы В, РР и Е, а также магнием, железом (в плитке горького шоколада содержится до 30% дневной нормы этих ценных минералов), фосфором, калием и кальцием.

Третье правило — соблюдайте меру. Рекомендованная норма употребления черного шоколада — 20-30 граммов в сутки. Тогда это действительно полезно и поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и нормализовать уровень холестерина.

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При правильном потреблении шоколада можно даже не навредить зубам. Поскольку в какао содержится фтор, а он защищает зубную эмаль, образуя на поверхности зуба покрытие, предохраняющее от воздействия бактерий. В свою очередь, танины защищают от формирования зубных камней.

По словам, Денисовой, маленький кусочек шоколада помогает снять нервное перенапряжение, улучшить настроение, поскольку способствует синтезу серотонина и эндорфинов — гормона радости. А кофеин и теобромин, содержащиеся в какао, улучшают работу мозга.