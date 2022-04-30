Рост рубля оказался рекордным среди развивающихся валют

Рубль с начала 2022 года оказался в числе лидеров укрепления против доллара среди валют развивающихся рынков.
Наилучший результат показал бразильский реал, подорожавший к доллару за период с конца прошлого года по 29 апреля включительно более чем на 14%. На втором месте рубль, который прибавил за аналогичный период 6,2%.
Колумбийское песо подорожало на 2,5%, южноафриканский рэнд — на 1,2%, мексиканское песо — на 0,9%. При этом лидером по падению оказался египетский фунт — он снизился по отношению к доллару на 14,9%.
Главный фактор укрепления рубля — приток экспортной выручки, в последние два месяца она составляла минимум 1,7 миллиарда долларов ежедневно. При текущей благоприятной конъюнктуре курс доллара мог опуститься до 65 рублей и ниже, отмечают эксперты.
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