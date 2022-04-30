Россия приняла решение покинуть МКС

Российские власти определились с выходом из проекта Международной космической станции, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина в эфире телеканала «Россия-24», дата прекращения участия России в совместной работе на орбите уже известна, зарубежных партнеров предупредят о выходе России из проекта за год.

«Мы подготовили свои предложения, о чем я также говорил, они отправлены и правительству и президенту», — пояснил Рогозин, уточнив при этом, что подробности выхода России будут обнародованы позднее.

Также Рогозин напомнил, что срок информирования в один год предусмотрен международными обязательствами.