Найдены останки крупнейшего существа Земли

Палеонтологи нашли в швейцарских Альпах окаменелые останки ихтиозавров, один из которых является крупнейшим в мире за всю историю исследований.

Ихтиозавры считаются одними из наиболее крупных существ за всю историю планеты. До сих пор крупнейшим считался ихтиозавр, длина которого достигала 20 метров. Однако найденный в Альпах зуб оказался вдвое больше любого известного науке зуба этих животных.

Альпийский ихтиозавр погиб более 200 миллионов лет назад, когда нынешние высокие горы были морским дном. Его вес превышал 80 тонн, по размерам и внешнему виду он напоминал современных китов, пишет Phys.org.

Специалисты отмечают, что в истории Земли было только три группы животных, которые имели массу более 20 тонн — динозавры-зауроподы, киты и гигантские ихтиозавры. Ихтиозавры достигли наибольшего видового разнообразия в среднем триасе, после чего вымерли.