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США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»

Источник:
РИА Новости
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Российская крылатая ракета «Калибр», над модернизацией которой работает российская оборонка, будет еще долги годы представлять угрозу для НАТО, считают эксперты американского издания The National Interest Крис Осборн.

Российская крылатая ракета «Калибр», над модернизацией которой работает российская оборонка, будет еще долги годы представлять угрозу для НАТО, считают эксперты американского издания The National Interest Крис Осборн.

«Россия модернизирует свою крылатую ракету "Калибр" корабельного и подводного базирования, чтобы улучшить ее характеристики для будущих боевых действий, – что не так уж и удивительно, учитывая внушительный арсенал ее крылатых и баллистических ракет», — приводит РИА Новости мнение экспертов.

Они полагают, что на данный момент неизвестно, будет ли модернизация «Калибра» соответствовать последним американским разработкам по крылатым ракетам «Томагавк».

Специалисты обратили внимание, что ракеты «Томагавк» Block IV используют двусторонний канал передачи данных для обмена данными о целях и корректировки курса в полете по мере необходимости. А ракета с GPS-наведением также имеет возможность расширенного картографирования и навигации и режим барражирования, зависая рядом с возможными целями.

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Вопрос состоит в том, насколько модернизированный «Калибр» будет похож на новые модификации «Томагавка», отметили эксперты.

Семейство «Калибр» объединяет несколько видов ракет: противокорабельные ЗМ-54К/ЗМ-54Т и ЗМ-14К/ЗМ-14Т для ударов по наземным целям. Все модели унифицированы по габаритам и умещаются в ячейки корабельных комплексов ЗС14. Варианты для подводных лодок «Калибр-ПЛ» заряжаются в 533-миллиметровые торпедные аппараты.

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