Военные дельфины защитят Севастополь

Россия использует дрессированных дельфинов для защиты Севастополя — ключевого порта Черного моря, заявили американские аналитики, изучившие спутниковые снимки.

На опубликованных кадрах видны два загона для дельфинов, пишет The Washington Post со ссылкой на данные компании Maxar Technologies. Эксперты указывают, что загоны переместили на базу сразу после начала военной операции на Украине.

США обучают и используют дельфинов для защиты от подводных угроз с 1960-х годов. Эксперты отмечают способность дельфинов легко обнаруживать опасные объекты — например, мины, а также пловцов-диверсантов.

СССР реализовал схожую программу с 1973 года в Крыму. После распада Советского Союза военная работа севастопольского центра подготовки дельфинов была остановлена, однако вхождение полуострова в состав России позволило ее возобновить.

При этом официально Минобороны не подтверждало существование программы использования военных дельфинов.