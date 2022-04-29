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Зрители выберут победителя девятого сезона шоу «Голос. Дети»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Первого канала

Финал девятого сезона проекта «Голос. Дети» покажут в пятницу,29 апреля, в прямом эфире Первого канала. Победителя выберут с помощью зрительского голосования.

В финал детского «Голоса» прошли девять участников, по трое из каждой команды. За победу поборются Малика Тайгибова, Сагын Омирбайулы и Анастасия Чумакова (команда Полины Гагариной), Ксения Канн, Елисей Касич и София Олареско (команда Басты), Шамиль Ибадов, Аделия Загребина и Федор Сорокин (команда Егора Крида).

Чумакова, Олареско и Сорокин попали в финал после дополнительного этапа, где участников выбирали телезрители. В этом этапе больше всего голосов получил Федор Сорокин (71,4%). По опыту предыдущих сезонов такая поддержка зрителей может сыграть важную роль и на финальном голосовании.

Финал детского «Голоса» традиционно проходит в два этапа. Сначала участники исполняют сольные песни, и в каждой команде зрители выбирают лучшего артиста, который проходит в суперфинал. Затем тройка сильнейших еще раз выступает на сцене, и голосование повторяется, распределяя первое, второе и третье места между суперфиналистами.

Также в финальном выпуске будет объявлено имя лучшего наставника сезона. Его выберут по итогам голосования, длившегося на протяжении всего проекта. В седьмом и восьмом сезонах лучшим наставником становился Баста.


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