Микроавтобус с детьми из детского дома столкнулся с Chevrolet Niva, пассажирка легкового автомобиля погибла, семь детей пострадали, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Вечером в среду возле поселка Коршуновский Нижнеилимского
района произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, который перевозил
девять человек, в том числе семь детей, и легкового автомобиля Chevrolet Niva.
В результате ДТП женщина-пассажир легкового автомобиля погибла на месте происшествия. По предварительной информации, семеро детей и водители машин в больницу.
Микроавтобус принадлежит детскому дому, он вез детей с тренировки. Сотрудники полиции проводят проверку.