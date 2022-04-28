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Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Микроавтобус с детьми из детского дома столкнулся с Chevrolet Niva, пассажирка легкового автомобиля погибла, семь детей пострадали, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Вечером в среду возле поселка Коршуновский Нижнеилимского района произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, который перевозил девять человек, в том числе семь детей, и легкового автомобиля Chevrolet Niva.

В результате ДТП женщина-пассажир легкового автомобиля погибла на месте происшествия. По предварительной информации, семеро детей и водители машин в больницу.

Микроавтобус принадлежит детскому дому, он вез детей с тренировки. Сотрудники полиции проводят проверку.

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pepelmetal

А какая разница? Новость то хорошая

pepelmetal

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_ASUS__

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ok ... будете теперь топить своими договорами