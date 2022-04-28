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Гепатит неизвестного происхождения зафиксировали в Евросоюзе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза, сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

«ЕС очень внимательно следит за ситуацией, она вызывает беспокойство. По состоянию, я думаю, на 25 апреля у нас есть около 40 подтвержденных случаев в 12 странах-членах», — цитирует РИА Новости Кириакидес.

По ее словам Кириакидес, указанные случаи, «судя по всему, касаются детей от одного месяца до 16 лет».

Всемирная организация здравоохранения начала изучать информацию о случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в Испании, Великобритании и Ирландии.

Лабораторные исследования не выявили вирусы гепатита типа A, B, C, E и D, однако в нескольких случаях обнаружен коронавирус SARS-CoV-2 либо аденовирус, сообщили в ВОЗ.

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pepelmetal

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