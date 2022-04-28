НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Суд отобрал у новосибирского майнера ферму и грузовик

Источник:
Sibnet.ru
149 0
Фото: © РЭС

Суд взыскал с новосибирского майнера-электровора более 1 миллиона рублей, майнинговое оборудование и грузовик, сообщает РЭС.

В апреле вступило в силу решение суда по уголовному делу, возбужденному по заявлению АО «РЭС» в отношении недобросовестного майнера из Чулымского района Новосибирской области.

«Серую» майнинг-ферму для генерации криптовалюты энергетики совместно с полицией обнаружили в ходе рейдовых осмотров объектов электросетевого хозяйства. Она была размещена на территории одного из деревообрабатывающих предприятий и скрытно оборудована на базе фургона грузового автомобиля.

Передвижной объект майнинга был незаконно подключен к трансформаторной подстанции, принадлежащей сетевой организации, и круглосуточно потреблял электроэнергию в существенных объемах без прибора учета. Объем хищения энергоресурса достиг почти 200 тысяч кВт*ч на сумму порядка 1 милилон рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и в полном объеме возместил сетевой компании причиненный ущерб. Вместо лишения свободы суд назначил недобросовестному майнеру меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, имущество подсудимого было обращено в доход государства. Майнер лишился дорогостоящего имущества – грузового автомобиля, в котором была размещена ферма, и майнингового оборудования.

Еще по теме
Алкоголь запретят продавать в центре Новосибирска 9 мая
Сибиряки увидят пик звездопада в мае
«Кричать приходилось громко»: как снимали клип из 7 тысяч фото
Суд изъял квартиру и машину осужденного кардиолога Покушалова
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
кадр со съемок клипа
«Кричать приходилось громко»: как снимали клип из 7 тысяч фото
27.04.2022 02:30
info.sibnet.ru
Фильмы с реальной историей Чернобыльской АЭС
26.04.2022 00:50
info.sibnet.ru
Как обменять минуты Tele2 на фильмы Wink
24.04.2022 23:46
info.sibnet.ru
Посмотреть за день: новые рейтинговые мини-сериалы
18.03.2022 20:16
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
42
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
28
Россия перекрыла газ Болгарии
27
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров