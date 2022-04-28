Суд отобрал у новосибирского майнера ферму и грузовик

Суд взыскал с новосибирского майнера-электровора более 1 миллиона рублей, майнинговое оборудование и грузовик, сообщает РЭС.

В апреле вступило в силу решение суда по уголовному делу, возбужденному по заявлению АО «РЭС» в отношении недобросовестного майнера из Чулымского района Новосибирской области.

«Серую» майнинг-ферму для генерации криптовалюты энергетики совместно с полицией обнаружили в ходе рейдовых осмотров объектов электросетевого хозяйства. Она была размещена на территории одного из деревообрабатывающих предприятий и скрытно оборудована на базе фургона грузового автомобиля.

Передвижной объект майнинга был незаконно подключен к трансформаторной подстанции, принадлежащей сетевой организации, и круглосуточно потреблял электроэнергию в существенных объемах без прибора учета. Объем хищения энергоресурса достиг почти 200 тысяч кВт*ч на сумму порядка 1 милилон рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину и в полном объеме возместил сетевой компании причиненный ущерб. Вместо лишения свободы суд назначил недобросовестному майнеру меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, имущество подсудимого было обращено в доход государства. Майнер лишился дорогостоящего имущества – грузового автомобиля, в котором была размещена ферма, и майнингового оборудования.