Покушение на Соловьева сравнили с сюжетом «Брата 2»

Актер и ведущий Станислав Садальский поделился мнением о готовящемся нападении на журналиста Владимира Соловьева. Он считает, что покушение было спланировано по сюжету фильма «Брат 2».

«"Брат 2" пересмотрели. План как у Данилы Багрова был. У них изъяли самодельную взрывчатку, восемь зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5… Это самая настоящая ОПГ, и центр ее находится в США в Белом доме», — сказал Садальский изданию Pravda.ru.

О готовящемся покушении на Соловьева стало известно в понедельник, 25 апреля. Силовики задержали шесть человек, подозреваемых в подготовке нападения. По информации СКР, все шесть соучастников — члены запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть»).

Следствие готовит обвинение по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству группой лиц), санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.