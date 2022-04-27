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Россия перекрыла газ Болгарии

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Компания «Газпром Экспорт» официально уведомила о прекращении поставок газа в Болгарию с 27 апреля, говорится в заявлении Минэнерго Болгарии.

«Болгарская сторона полностью выполнила свои обязательства и произвела все платежи, требуемые по настоящему договору, своевременно, строго и в соответствии с его пунктами», — цитирует РБК заявление министерства.

Болгарские власти пришли к выводу, что новый порядок оплаты поставок газа, предложенный Россией, «не соответствует действующему до конца этого года контракту и создает значительные риски для Болгарии», отметили в ведомстве.

Президент Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи от недружественных стран за газ в рубли. Схема начала работать с 1 апреля. Многие страны отказались платить за газ в рублях, сочтя это нарушением условийдоговоров.

Представитель болгарского правительства Лена Борислава окончательно заявила, что София не будет оплачивать газ в рублях и подчеркнула, что это стало бы нарушением ранее заключенных договоров.

«Болгарии придется [покупать газ] за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», — ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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