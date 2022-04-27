Путин подтвердил право Донбасса на суверенитет

Объявившие независимость республики Донбасса воспользовались прецедентом, созданным в Косово, а Россия впоследствии оказала им военную помощь в полном соответствии с Уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин, передает сайт Кремля.

В ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем российский лидер напомнил решение Международного суда, в котором отмечалось, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого-либо государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны.

«Если это так, то тогда республики Донбасса — Донецкая республика и Луганская народная республика имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что в результате Россия получила право их признать в качестве независимых государств, как в свое время сделали западные страны в отношении Косово. После этого ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой оказать им военную помощь

«Мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН», — подытожил Путин.