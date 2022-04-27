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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин подтвердил право Донбасса на суверенитет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Объявившие независимость республики Донбасса воспользовались прецедентом, созданным в Косово, а Россия впоследствии оказала им военную помощь в полном соответствии с Уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин, передает сайт Кремля.

В ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем российский лидер напомнил решение Международного суда, в котором отмечалось, что при реализации права на самоопределение та или иная территория какого-либо государства не обязана обращаться за разрешением на провозглашение своего суверенитета к центральным властям страны.

«Если это так, то тогда республики Донбасса — Донецкая республика и Луганская народная республика имеют такое же право, не обращаясь в центральные органы власти Украины объявить о своем суверенитете, потому что прецедент создан», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что в результате Россия получила право их признать в качестве независимых государств, как в свое время сделали западные страны в отношении Косово. После этого ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой оказать им военную помощь

«Мы имели право это сделать в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН», — подытожил Путин.

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Политика #Россия #Мир
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