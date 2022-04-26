Лавров посчитал реальной угрозу ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны и нельзя недооценивать эту опасность.

«Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — цитирует ТАСС главу российской дипломатии.

Лавров напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки» вновь подтвердили тезис о недопустимости применения этого оружия. Он также выразил надежду, что западные страны не допустят отправки своих войск на Украину.

«Мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть», — сказал Лавров.

По его словам, масла в огонь подливают поставки вооружения на Украину. «Они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», — подчеркнул Лавров.