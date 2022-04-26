НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров посчитал реальной угрозу ядерной войны

Источник:
ТАСС
342 0
Фото: © МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны и нельзя недооценивать эту опасность.

«Риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — цитирует ТАСС главу российской дипломатии.

Лавров напомнил, что в январе страны «ядерной пятерки» вновь подтвердили тезис о недопустимости применения этого оружия. Он также выразил надежду, что западные страны не допустят отправки своих войск на Украину.

«Мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть», — сказал Лавров.

По его словам, масла в огонь подливают поставки вооружения на Украину. «Они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», — подчеркнул Лавров.

Еще по теме
Путин ввел в действие систему борьбы с коррупцией «Посейдон»
Россию обвинили в стремлении разрушить НАТО «руками Варшавы»
Экономист оценил возможность введения санкций против Китая
Макрон победил на президентских выборах
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
40
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
39
Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
20
Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали»