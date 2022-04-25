Умерла самая пожилая жительница Земли

Скончалась жительница Японии Канэ Танака, которая с 2019 года считалась самым пожилым человеком планеты. Женщине было 119 лет.

Танака родилась в 1903 году, еще до русско-японской войны. Она пережила две мировые войны и увидела пять императоров, начиная с императора-реформатора Мэйдзи и заканчивая его праправнуком, нынешним императором Нарухито, передает телеканал NHK.

Канэ Танака была замужем, она воспитала четверых родных детей и одного приемного. В последние годы японка жила в доме престарелых в префектуре Фукуока. Больше всего женщина любила газированные напитки и шоколад.

В марте 2019 года Канэ Танаку занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самого старого жителя планеты, на тот момент ей было 116 лет и 28 дней. Канэ Танака установила также национальный рекорд по продолжительности жизни в самой Японии.