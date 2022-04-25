Как получить новое пособие на детей от 8 до 17 лет

Новая ежемесячная выплата полагается на детей от 8 до 17 лет с 1 мая 2022 года. Какие семью, при каких условиях и как смогут получить матпомощь?.

Условия для получения пособия

Пособие можно оформить на каждого ребенка в семье, которому исполнилось 8 лет, но еще нет 17 лет. Новая выплата полагается семьям, где родители не работают по уважительной причине, а среднедушевой доход относит семью к категории малообеспеченных:

— Родители и дети граждане России и живут в стране.

— Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде (год) не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе. Например, в Новосибирской области в 2022 году минимум на душу населения —12,7 тысячи рублей.

— Нет избыточной недвижимости и транспорта.

— У членов семьи старше 18 лет есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Чтобы рассчитать среднедушевой доход семьи, нужно поделить доходы членов семьи в расчетном периоде (год) на 12, а затем на количество членов семьи.

При этом не учитываются выплаты, полученные по соцконтракту или из средств маткапитала, налоговые вычеты, пособия неработающим гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом, прошлые выплаты и алименты на старшего ребенка, который достиг 18 лет, а также целевые средства, полученные от государства на приобретение имущества.

Расходы семьи при определении права на пособие не учитываются, в том числе расходы на кредиты и ипотеку.

Сколько надо имущества

В выплате могут отказать, если у семьи в собственности несколько квартир и жилая площадь на одного члена семьи превышает 24 квадратных метра. Или несколько домов и площадь на каждого члена семьи превышает 40 квадратных метров.

Также не получит пособие семья, у которой больше одной машины, а если семья многодетная — больше двух. При этом не учитывается транспорт, который находится в розыске или под арестом, а также любое имущество (в том числе — жилье), приобретенное за счет средств целевых субсидий.

Уважительные причины для «нулевого дохода»

Если один из родителей или оба не работают просто по своему желанию, выплата на детей не полагается. Причина должна быть уважительной и подтверждаться документально:

— Статус безработного — учитывается период до шести месяцев.

Уход за ребенком до трех лет.

— Уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства первой группы, инвалидом первой группы или пожилым человеком от 80 лет.

— Очное обучение без получения стипендии.

— Непрерывное лечение более трех месяцев без возможности работать.

— Военная служба и три месяца после демобилизации.

— Лишение свободы, нахождение под стражей и три месяца после освобождения.

— Статус единственного родителя несовершеннолетнего ребенка.

— Статус многодетной семьи — учитывается для одного из родителей.

— Беременность женщины.

— Принадлежность к коренным малочисленным народам России и ведение традиционного образа жизни в регионе обращения.

Какие документы и куда подавать

Подать заявление на выплату можно на портале «Госуслуг», через МФЦ или в Пенсионный фонд. Если заявление одобрят, то выплату начислят и за апрель 2022 года на каждого ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

После регистрации заявления есть 10 рабочих дней, чтобы принести подтверждающие документы. Их перечень будет указан в уведомлении и зависит от обстоятельств конкретной семьи.

Кому-то документы не понадобятся: ведомства все проверят сами. Но самозанятым нужно будет принести справку о доходах, владельцам непригодного жилья — акт, а студентам — справку об очном обучении и размере стипендии.

При ошибках или неточностях в заявлении его пришлют на доработку. На исправление дадут пять рабочих дней. В общей сложности заявление могут рассматривать до 35 рабочих дней.

Какой размер выплаты

Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума в регионе проживания. В Новосибирской области он составляет 13,2 тысячи рублей. То есть, можно получить от 6,6 до 13,2 тысячи на одного ребенка.

Если с учетом выплаты в размере 50% среднедушевой доход семьи не превысит региональный прожиточный минимум на душу населения, то сумму пособия повысят до 75% от максимального размера выплаты или назначат ее в 100% размере.

Ежегодно после 1 января пособие планируют увеличивать до нового размера прожиточного минимума.