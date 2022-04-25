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Бурятия получит 300 млн рублей на быстровозводимые гостиницы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Республика Бурятия получит субсидию в размере 300 миллионов рублей на создание не менее 15 быстровозводимых гостиниц на 400 мест, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

«Бурятия вошла в перечень регионов, которые получат субсидию из федерального бюджета. На средства в размере 300 миллионов рублей будет создано не менее 15 некапитальных средств размещения на 400 мест», — сообщили в пресс-службе.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, опыт строительства быстровозводимых зданий широко используется в здравоохранении. «Модульные амбулатории даже в нашем суровом климате хорошо зарекомендовали себя — это полноценные теплые, просторные здания», — сказал Цыденов.

Туризм в Бурятии — одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также популярны у любителей активного туризма горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики.

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Жизнь #Туризм #Бурятия
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