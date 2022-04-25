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Летнее тепло придет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая и сухая погода до 20 градусов тепла установится к концу недели в Новосибирске, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В Новосибирске в ближайшее трое суток сохранится погода без осадков. Ветер южный и юго-западный 2-8 метров в секунду. Ожидается постепенное повышение температуры», — сказала синоптик.

Во вторник ночью ожидается 2-4 градуса мороза, днем 11-13 градусов тепла. В среду ночью от ноля до плюс 2 градусов, а днем — 14-16 градусов тепла.

В четверг ночью будет 2-4 градуса тепла, а днем 17-19 градусов тепла. До конца недели погода будет теплая. А самый жаркий день при этом будет в пятницу.

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Сибирь #Новосибирск #Гео
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