Два района Новосибирска остались завалены мусором

Проблемы с вывозом мусора с контейнерных площадок остались в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска, сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе совещания в правительстве региона.
Водители «Эко Транс-Н» (в числе учредителей компании группа
«ВИС») проводили забастовку с 19 апреля из-за неподходящих условий труда. У них,
по их словам, не хватало техники для вывоза мусора,
также они недовольны оплатой труда. В
связи с этим «Экотранс-Н» заключило договор с МУП «САХ» о сотрудничестве по
обслуживанию Октябрьского и Дзержинского районов с 22 апреля.
«Ситуация с вывозом
мусора в городе Новосибирске в целом стабилизирована. Сохраняются определенные
проблемы с вывозом ТКО в Октябрьском и Заельцовском районах города.
Региональный оператор принимает меры для их устранения, – сообщил Архипов.
Губернатор Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и
энергетики региона применять любые административные меры для исключения
дестабилизации сферы обращения с отходами.
«Подтверждается версия коммерческого конфликта. Конечно, к
региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и
претензий. Но участникам рынка абсолютно недопустимо использовать жителей
города в качестве заложников и жертвовать их комфортом ради урегулирования
коммерческих разногласий», – заявил глава Новосибирской области.