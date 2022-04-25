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Два района Новосибирска остались завалены мусором

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Проблемы с вывозом мусора с контейнерных площадок остались в Октябрьском и Заельцовском районах Новосибирска, сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе совещания в правительстве региона.

Водители «Эко Транс-Н» (в числе учредителей компании группа «ВИС») проводили забастовку с 19 апреля из-за неподходящих условий труда. У них, по их словам, не хватало техники для вывоза мусора, также они недовольны оплатой труда.  В связи с этим «Экотранс-Н» заключило договор с МУП «САХ» о сотрудничестве по обслуживанию Октябрьского и Дзержинского районов с 22 апреля.   

«Ситуация с вывозом мусора в городе Новосибирске в целом стабилизирована. Сохраняются определенные проблемы с вывозом ТКО в Октябрьском и Заельцовском районах города. Региональный оператор принимает меры для их устранения, – сообщил Архипов.

Губернатор Андрей Травников поручил министерству ЖКХ и энергетики региона применять любые административные меры для исключения дестабилизации сферы обращения с отходами.

«Подтверждается версия коммерческого конфликта. Конечно, к региональному оператору в течение прошлого года накопилась масса вопросов и претензий. Но участникам рынка абсолютно недопустимо использовать жителей города в качестве заложников и жертвовать их комфортом ради урегулирования коммерческих разногласий», – заявил глава Новосибирской области.

 

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