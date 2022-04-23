Полицейский насмерть сбил двух школьниц в Томской области

Пьяный сотрудник полиции в Томской области сбил двух 16-летних девушек и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Тела двух девушек обнаружили в селе Мельниково на улице Кирова в ночь на 23 апреля. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 24-летний сотрудник ОМВД России по Шегарскому району. Результаты медосвидетельствования показали, что в момент ДТП мужчина был в нетрезвом состоянии.

«По факту происшедшего назначено проведение служебной проверки, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — говорится в сообщении.