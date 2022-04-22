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Ученые установили на дне Байкала два новых блока нейтринного телескопа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Института ядерных исследований РАН

Физики установили с начала 2022 года на дне Байкальского озера два новых блока нейтринного телескопа Baikal-GVD, что увеличило их общее число до 10, сообщила пресс-служба московского Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН.

Нейтринный телескоп — сеть из нескольких тысяч оптических регистраторов, которые погружаются в Байкал километров и учитывают нейтрино высоких энергий. Особенность этих частиц — способность проходить астрономические расстояния без изменения направления движения и тем самым доносить сведения из отдаленных уголков Вселенной.

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«Общий объем работ, выполненных в экспедиции этого года, значительно превосходит средний уровень предыдущих лет и свидетельствует как о возросшем профессиональном уровне коллектива экспедиции, так и о качестве подготовки технических средств и научной аппаратуры», – сказал заведующий Лабораторией нейтринной астрофизики высоких энергий ИЯИ РАН Григорий Домогацкий.

Введено в строй 10 кластеров, расположенных на расстоянии 250–300 метров друг от друга. С 12 апреля они работают в режиме набора данных. В ближайшие несколько лет телескоп будет расширен за счет установки нескольких тысяч детекторов нейтрино на дне озера Байкал на расстоянии в 3,5 километра от берега.

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