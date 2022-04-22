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Росавиация рекомендовала подготовиться к полетам без GPS

Источник:
«Известия»
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Фото: SuperJet International / CC BY-SA 2.0

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться во время полетов от использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS), говорится в письме замглавы Росавиации Дмитрия Ядрова.

Это связано с возможным глушением сигналов системы, а также ее возможным отключением и спуфинг-атаками при полетах над Черным морем, в районе Калининградской области, в Восточном Средиземноморье и вблизи Финляндии, приводит газета «Известия» содержание письма.

В документе сказано, что пилотам рекомендуется немедленно сообщать авиадиспетчерам о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS», а также связанной с ней авионики. Авиаперевозчиков просят оценивать связанные со сбоями бортовых систем с GPS и навигационных приборов риски и ограничения.

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Также сообщается, что экипажи должны быть готовы к стандартным процедурам захода на посадку и взлет, которые не связаны с использованием спутникового сигнала.

По данным источник газеты, случаи «глушения» время от времени наблюдаются и в других российских регионах, что не связано с событиями на Украине. Он подчеркнул, что для пассажиров ничего не изменится, так как GPS не является основным средством навигации, и на воздушных судах есть ее альтернатива.

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