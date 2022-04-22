Губерниев и Бузова публично помирились

Комментатор Дмитрий Губерниев и ведущая Ольга Бузова
обменялись любезностями и помирились на пресс-конференции канала «Матч ТВ».
Примирение Бузовой и Губерниева случилось перед проведением основной
части пресс-конференции. Комментатор преподнес ведущей букет красных роз,
конфеты с коньяком и набор книг о Карлсоне.
«Наш с вами диалог — это лучшее, что было в моей жизни», —
сказал Губерниев.
Бузова приняла цветы, отказалась есть конфеты и позволила комментатору поцеловать себя в щеку. В ответ она подарила Губерниеву два пригласительных в первый ряд на свое шоу «Вот она я».
Конфликт был исчерпан. Но позднее Бузова усомнилась в искренности коллеги, написав об этом в телеграм-канале.
Конфликт между ведущими произошел летом 2021 года. Тогда в эфире «Матч ТВ» Бузова комментировала Чемпионат Европы по футболу. Губерниев задал ей несколько интеллектуальных вопросов, выставив звезду в нелучшем свете. Также он пошутил, что она пьет по утрам коньяк, и довел Бузову до слез.