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Губерниев и Бузова публично помирились

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © byzovahouse, t.me/byzovahouse

Комментатор Дмитрий Губерниев и ведущая Ольга Бузова обменялись любезностями и помирились на пресс-конференции канала «Матч ТВ».

Примирение Бузовой и Губерниева случилось перед проведением основной части пресс-конференции. Комментатор преподнес ведущей букет красных роз, конфеты с коньяком и набор книг о Карлсоне.

«Наш с вами диалог — это лучшее, что было в моей жизни», — сказал Губерниев.

Бузова приняла цветы, отказалась есть конфеты и позволила комментатору поцеловать себя в щеку.  В ответ она подарила Губерниеву два пригласительных в первый ряд на свое шоу «Вот она я». 

Конфликт был исчерпан. Но позднее Бузова усомнилась в искренности коллеги, написав об этом в телеграм-канале. 

Конфликт между ведущими произошел летом 2021 года. Тогда в эфире «Матч ТВ» Бузова комментировала Чемпионат Европы по футболу. Губерниев задал ей несколько интеллектуальных вопросов, выставив звезду в нелучшем свете. Также он пошутил, что она пьет по утрам коньяк, и довел Бузову до слез.

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