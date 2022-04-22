Губерниев и Бузова публично помирились

Комментатор Дмитрий Губерниев и ведущая Ольга Бузова обменялись любезностями и помирились на пресс-конференции канала «Матч ТВ».

Примирение Бузовой и Губерниева случилось перед проведением основной части пресс-конференции. Комментатор преподнес ведущей букет красных роз, конфеты с коньяком и набор книг о Карлсоне.

«Наш с вами диалог — это лучшее, что было в моей жизни», — сказал Губерниев.

Бузова приняла цветы, отказалась есть конфеты и позволила комментатору поцеловать себя в щеку. В ответ она подарила Губерниеву два пригласительных в первый ряд на свое шоу «Вот она я».

Конфликт был исчерпан. Но позднее Бузова усомнилась в искренности коллеги, написав об этом в телеграм-канале.

Конфликт между ведущими произошел летом 2021 года. Тогда в эфире «Матч ТВ» Бузова комментировала Чемпионат Европы по футболу. Губерниев задал ей несколько интеллектуальных вопросов, выставив звезду в нелучшем свете. Также он пошутил, что она пьет по утрам коньяк, и довел Бузову до слез.