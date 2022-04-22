Ряд стран ЕС выступил против запрета российской нефти

Евросоюз не станет вводить централизованные ограничения поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», — цитирует ТАСС Борреля

Европейские СМИ отмечают, что после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.

Боррель заявил в этой связи, что страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из России. По его словам, в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это «самый важный этап построения автономии».

Европейские эксперты отмечают, что «образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадежил бы европейцев, но порадовал бы Москву».