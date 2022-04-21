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Набиуллина исключила вероятность дефолта России

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба Госдумы

Россия имеет все необходимые ресурсы, угрозы дефолта для страны нет, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Государственной думы.

«У России есть ресурсы, у России есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит», — приводит РБК слова Набиуллиной.

С конца февраля ряд западных стран, в частности Евросоюз и США, ввели против России несколько пакетов санкций, которые затронули в том числе финансовый сектор. Около половины международных резервов ЦБ оказались заблокированы. Также Вашингтон с 4 апреля запретил использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу.

Минфин России впервые провел платеж по внешнему долгу в рублях. На этот шаг министерство пошло после того, как иностранный банк-корреспондент отказался принимать оплату в долларах. Рейтинговое агентство Moody's сообщило, что такие действия Минфина России являются «изменением условий платежей» и могут быть расценены как дефолт, если ситуация не будет изменена к 4 мая (окончание льготного периода).

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, с помощью санкций США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов. 

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