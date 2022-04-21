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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин приказал отменить штурм «Азовстали»

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе, где забаррикадировались боевики полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией) и иностранные наемники.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», — цитирует ТАСС Путина. «Есть», — ответил Шойгу.

Путин объяснил отмену штурма «Азовстали» заботой о российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, - то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, — о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», — объяснил Путин

«Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — подчеркнул он. Россия гарантирует жизнь и достойное обращения украинским военным, которые выйдут из «Азовстали», заявил Путин.

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Оборона #Армия #Конфликты
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