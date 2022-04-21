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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД объяснил, когда закончится операция на Украине

Источник:
ТАСС
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Российская специальная военная операция завершится, когда угрозы из-за освоения Украины НАТО будут устранены, заявил директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», — сказал Полишук в интервью ТАСС.

По его словам, спецоперация идет в соответствии с намеченным планом. «Все ее цели будут достигнуты», подчеркнул дипломат.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

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Политика #Мир
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