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Продажам новых автомобилей в России предсказали обвал

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Продажи новых автомобилей в России в 2022 году могут сократиться на 50%, заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев.

«Я не ожидаю существенного улучшения ситуации в течение второго квартала. Второй квартал — это будет период преодоления всех вопросов, которые есть. Если у нас будет положительный сценарий, мы начнем производить, то рынок в этом году может составить 0,8-0,85 миллиона авто», — цитирует эксперта ТАСС.

Калицев подчеркнул, что в результате рынок просядет на 50%. При этом если производство возобновится позже третьего квартала, то итоговое сокращение продаж новых автомобилей будет еще больше.

В марте 2022 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 63% — до 55 тысяч штук. Общий объем российского авторынка в январе-марте составил 277 тысяч автомобилей.

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