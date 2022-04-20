НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Работодатели в России стали уплотнять рабочие места

Источник:
Российская газета»
477 0
Фото: © Sibnet.ru

Работодатели начали сокращать в офисах пространства для отдыха и уплотнять рабочие места из-за желания сэкономить и опасений проблем с интернетом, отмечают эксперты.

В пандемию при массовом переводе сотрудников на удаленку популярность офисной работы резко упала. Компании стали заманивать сотрудников в офисы комфортными условиями — обустраивая тренажерные залы, зоны для отдыха, переговорные и залы видеоконференций, рассказали «Российской газете» в компании Millhouse.

Но эти тенденции оказались недолговечными. За последние полтора месяца выросло число запросов на реновацию офисов. При этом половина заказчиков просит увеличивать рабочие зоны и уменьшать пространства для общения и отдыха, сообщает архитектурное бюро UNKCI.

Вместо релакс-зон и пространств для мастер-классов появляются рабочие места. В условиях финансовой нестабильности компании стремятся оптимизировать площади, снижая так называемый «коридорный коэффициент» и увеличивая количество сотрудников, которые могут на этой площади разместиться, отмечает руководитель бюро Николай Миловидов.

К тому же есть опасения, что грядущие возможные ограничения мобильного интернета сделают удаленку если не невозможной, то менее эффективной. Особенно в части онлайн-работы с видеосвязью. добавил Миловидов.

Еще по теме
НАЗ Чкалова трудоустроит больше 1,5 тысячи человек за два года
Определены самые привлекательные для работы отрасли в России
Более 40% новосибирцев обвинили работу в лишнем весе
Мишустин назвал главный ответ России на санкции
смотреть все
Экономика #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Зеленский раскрыл военные потери Украины
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия даст еще один шанс боевикам и наемникам из «Азовстали»
США разрешили НКО «строить демократию» в России
Эксперт спрогнозировала скорое подорожание авиабилетов
Автомобили в России еще больше постарели
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
81
Зеленский раскрыл военные потери Украины
51
Зеленский пообещал сражаться с Россией «и 10 лет»
49
Песков назвал первоочередную задачу операции на Украине
45
Часть союзников США отказалась вводить санкции против России
42
США спрогнозировали сроки конфликта на Украине