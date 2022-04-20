Работодатели в России стали уплотнять рабочие места

Работодатели начали сокращать в офисах пространства для отдыха и уплотнять рабочие места из-за желания сэкономить и опасений проблем с интернетом, отмечают эксперты.

В пандемию при массовом переводе сотрудников на удаленку популярность офисной работы резко упала. Компании стали заманивать сотрудников в офисы комфортными условиями — обустраивая тренажерные залы, зоны для отдыха, переговорные и залы видеоконференций, рассказали «Российской газете» в компании Millhouse.

Но эти тенденции оказались недолговечными. За последние полтора месяца выросло число запросов на реновацию офисов. При этом половина заказчиков просит увеличивать рабочие зоны и уменьшать пространства для общения и отдыха, сообщает архитектурное бюро UNKCI.

Вместо релакс-зон и пространств для мастер-классов появляются рабочие места. В условиях финансовой нестабильности компании стремятся оптимизировать площади, снижая так называемый «коридорный коэффициент» и увеличивая количество сотрудников, которые могут на этой площади разместиться, отмечает руководитель бюро Николай Миловидов.

К тому же есть опасения, что грядущие возможные ограничения мобильного интернета сделают удаленку если не невозможной, то менее эффективной. Особенно в части онлайн-работы с видеосвязью. добавил Миловидов.