Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию

Минпросвещения России собирается ввести изучение истории с первого класса школы, заявил глава министерства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, министерство не допустит, чтобы при изучении отечественной истории как-то по-плохому относились к народам Белоруссии, Украины.

Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения, инициатива подразумевает «использование всех возможностей школьной программы». Сейчас изучение истории в российских школах начинается с 5 класса.