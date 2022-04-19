Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию

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Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Минпросвещения России собирается ввести изучение истории с первого класса школы, заявил глава министерства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — цитирует ТАСС Кравцова.

По его словам, министерство не допустит, чтобы при изучении отечественной истории как-то по-плохому относились к народам Белоруссии, Украины.

Как пояснили в пресс-службе Минпросвещения, инициатива подразумевает «использование всех возможностей школьной программы». Сейчас изучение истории в российских школах начинается с 5 класса.

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Жизнь #Образование
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