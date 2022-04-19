США отказались от испытаний противоспутникового оружия

США взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к этой инициативе, заявила в понедельник вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

«Я рада объявить, что с сегодняшнего дня Соединенные Штаты обязуются не проводить разрушительные испытания противоспутниковых ракет. Проще говоря, такие испытания опасны, и мы не будем их осуществлять», — цитирует ТАСС Харрис.

По его словам, США призывают все страны присоединиться, неважно является ли страна космической державой или нет. «Мы полагаем, что это пойдет на пользу всем», — отметила вице-президент. Вашингтон «будет работать с другими странами, чтобы установить это в качестве новой нормы ответственного поведения в космосе».

В последний раз Соединенные Штаты провели испытание противоспутникового оружия в 2008 году, поразив зенитной ракетой SM-3 вышедший из строя американский разведывательный спутник. Подобные испытания также осуществляли Китай, Россия и Индия.