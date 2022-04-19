Байден наотрез отказался направлять войска на Украину

Президент США Джо Байден по-прежнему не рассматривает возможность отправки американских военных на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американский сенатор-демократ Кунс в воскресенье заявил, что США и западные союзники должны проработать вопрос об отправке войск на Украину. Он считает, что Запад не может «отвернуться от этой трагедии».

«У президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией, он не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев», — приводят «Известия» слова Псаки.

Она подчеркнула, что администрация Байдена фокусируется на отправке Украине «исторического» объема военной помощи и экономического содействия, а также на формировании нового пакета санкций против России.