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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден наотрез отказался направлять войска на Украину

Источник:
«Известия»
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Фото: Office of the President of the United States

Президент США Джо Байден по-прежнему не рассматривает возможность отправки американских военных на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Американский сенатор-демократ Кунс в воскресенье заявил, что США и западные союзники должны проработать вопрос об отправке войск на Украину. Он считает, что Запад не может «отвернуться от этой трагедии».

«У президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией, он не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев», — приводят «Известия» слова Псаки.

Она подчеркнула, что администрация Байдена фокусируется на отправке Украине «исторического» объема военной помощи и экономического содействия, а также на формировании нового пакета санкций против России.

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