Вышел дебютный трейлер четвертого «Тора»

Студия Marvel неожиданно для поклонников выпустила дебютный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром», который выходит в прокат на большие экраны 8 июля.

Официальный синопсис картины пока не вышел, однако, судя по ролику, после «Мстителей: Финал» Тор решил отправиться в свободное плавание и «завязать» с супергеройской работой.

В видео можно увидеть команду Стражей Галактики, с которыми он отправился в путешествие в конце третей фазы киновселенной. Зрителям показали Мантис, Небулу и Грута, а также спор Тора со Звездным лордом.

Ранее сообщалось, что в фильме к роли бывшей возлюбленной бога грома Джейн вернется Натали Портман, ее тоже можно увидеть в конце ролика. Ожидается, что она станет женской версией Тора и будет пользоваться восстановленным Мьельниром. Ранее поклонники не очень радушно восприняли эту новость.

В фильме появится новый злодей, убийца других богов — Горр. Его сыграет Кристиан Бэйл. К своим ролям также вернутся Крис Хемсворт (Тор), Тесса Томпсон (Валькирия), Карен Гиллан (Небула), Крис Пратт (Питер Квилл), Джейми Александер (Сиф). Рассел Кроу сыграет Зевса. Режиссером нового «Тора» вновь стал Тайка Вайтити.

Съемки фильма начались в конце января 2021 года в Австралии, а завершились в начале июня. Картина выйдет в прокат в США 8 июля и станет частью четвёртой фазы киноселенной Marvel. В России премьера все еще назначена на 7 июля, однако, учитывая ситуацию в мире, ожидается, что релиз будет отменен из-за ограничений, введенных Disney на работу в России.