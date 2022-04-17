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Детский лагерь сгорел в Омской области при пожаре в сосновом бору

Источник:
ТАСС
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Фото: © Красноярский краевой лесопожарный центр

Закрытый детский лагерь сгорел при пожаре в сосновом бору в Черлакском районе Омской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ лесного хозяйства региона.

«В Черлакском районе загорелась свалка. Несмотря на принятые меры по опашке лесного фонда, порывы ветра перебросили огонь через минерализованную полосу. По предварительным данным, общая площадь лесного пожара составила 95 гектаров». — уточнили ТАСС ГУ лесного хозяйства.

По данным ведомства, огонь перекинулся на расположенный в бору детский оздоровительный лагерь «Юбилейный». «К счастью, в лагере никто не проживал, так как до открытия сезона еще несколько недель», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что в лагере горели кровли трех корпусов на площади 450 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались четыре единицы техники и 10 спасателей.

В настоящий момент лесной пожар ликвидирован, работники лесхоза патрулируют пройденный огнем лес, чтобы не допустить повторного возгорания. Свалка, ставшая причиной пожара, продолжает дымить.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.

mosquito__2010

Их вся страна - галимый фейк созданный США. Пока там не будет адекватной власти эта территория просто...

Nik3316

где ты правду увидел блаженный?))

Nik3316

мне страшно представить потери США в Ираке, Сирии, Ливии... откуда вы такую чушь берете теоретики?