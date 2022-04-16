Атомный крейсер «Петр Великий» провел учебные стрельбы

Тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» провел учебные артиллерийские стрельбы на полигоне в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Стрельбы прошли в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Боевые расчеты артиллерийской установки АК-130 крейсера поразили мишени на побережье полуострова Рыбачий», — говорится в сообщении.

В течение нескольких дней корабль, который является флагманом Северного флота, отработает ряд учебно-боевых задач в Баренцевом море и вернется на свою главную базу — город Североморск.

«Петр Великий» — самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей противника, в первую очередь авианосных групп.