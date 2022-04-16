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Атомный крейсер «Петр Великий» провел учебные стрельбы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Grigory Sysoev / CC BY-SA 3.0

Тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» провел учебные артиллерийские стрельбы на полигоне в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота.

«Стрельбы прошли в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Боевые расчеты артиллерийской установки АК-130 крейсера поразили мишени на побережье полуострова Рыбачий», — говорится в сообщении.

В течение нескольких дней корабль, который является флагманом Северного флота, отработает ряд учебно-боевых задач в Баренцевом море и вернется на свою главную базу — город Североморск.

«Петр Великий» — самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей противника, в первую очередь авианосных групп.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.

Nik3316

где ты правду увидел блаженный?))

pepelmetal

Можно как минимум на 10 умножать

mosquito__2010

Их вся страна - галимый фейк созданный США. Пока там не будет адекватной власти эта территория просто...