Штрафы для зацеперов увеличили в 40 раз

Максимальный размер штрафа за поездку на поезде с внешней стороны увеличен до четырех тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сумма штрафа за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте не менялась с момента принятия первоначальной редакции КоАП — на протяжении 20 лет. Всего это время она составляла 100 рублей.

Согласно подписанному закону, повышается денежное взыскание за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Теперь его размер составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Так называемый «зацепинг» — противоправный проезд снаружи поездов — представляет опасность для жизни и здоровья правонарушителей и других пользователей железнодорожного транспорта, отмечали авторы инициативы.