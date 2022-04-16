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Минфин разрешит россиянам расплачиваться криптовалютой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минфин доработал законопроект о регулировании цифровых валют. Документ разрешает принимать цифровые деньги как средство платежа и инвестиций, а также вводит регулирование майнинга и жесткие правила для операторов обмена.

Так, официальный майнинг будет разрешен индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Для добычи криптовалют разрешается использовать центры обработки данных. Налогообложение этой сферы будет установлено отдельно, пишет «Коммерсантъ».

Цифровая валюта может быть принята «в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей России», а также в качестве инвестиций. Организацию оборота виртуальных валют Минфин предлагает доверить операторам обмена и операторам цифровых торговых платформ.

Продать или купить электронные валюты без прохождения идентификации будет невозможно. Заводить и выводить цифровые валюты оператору можно будет только через банки с помощью счета, а электронный кошелек должен будут проходить обязательную сертификацию.

Российские власти планируют до конца 2022 года признать криптовалюту имуществом. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс и обязывает россиян предоставлять в Федеральную налоговую службу отчетность об обороте криптовалюты, если общая сумма превышает 600 тысяч рублей в год.

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krasprol

В России как- "один с сошкой- семеро с ложкой" Комитеты-подкомитеты,управления,тресты,фонды и т.д.и т.п.......

pvabaley

Думаю вообще нет смысла его обсуждать , ему хватает, доход президента не в материальной ценности......

c2h5oh76

да конечно не он, как этот деменционный маразматик, может быть главным врагом? ясно всем здравомыслящим...

Uynachalnica

А кто-то на почте что берет? Свои бы обязанности по доставке корреспонденции выполняли!