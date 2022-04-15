ПВО России сбила обстрелявший Брянскую область украинский Ми‑8

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8, атаковавший жителей населенного пункта Климово в Брянской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ПВО сбили Ми-8 в районе населенного пункта Городня Черниговской области. Во время возвращения на авиабазу его уничтожила зенитно-ракетная система С-400, пояснил Конашенков.

В четверг, 14 апреля вертолет, незаметно залетевший со стороны Украины, обстрелял село Климово в Брянской области России. Пострадали восемь человек — среди них двухлетний ребенок, которого транспортировали в Москву, и беременная женщина. Тяжелую травму также получила 70-летняя жительница села — ей оторвало ногу.

В Следственном комитете заявили, что было нанесено не менее шести авиаударов двумя боевыми вертолетами, оснащенными тяжелым наступательным вооружением.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, из-за обстрела были повреждены два жилых дома в поселке.